Стрельба по детям

25.04.2017 09:44:47 (GMT+12)

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю по заявлению 46-летней женщины, по факту хулиганства неустановленным лицом, которое произвело выстрелы из предмета, визуально схожего с пневматическим пистолетом, в сторону её 11-летней дочери, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), инициировано проведение доследственной проверки.



По материалам проверки, 22 апреля 2017 года около 17 часов 00 минут малолетняя дочь заявительницы возвращалась домой.

Со слов девочки, находясь возле своего подъезда дома в городе Петропавловске-Камчатском, она заметила автомобиль, из приоткрытого окна которого торчал предмет, похожий на пневматический пистолет.



Испугавшись, девочка забежала в подъезд, после чего услышала хлопок, похожий на выстрел. О происшедшем девочка сообщила своей маме.

В ходе осмотра места происшествия, следователем изъят шарик, визуально похожий на пулю от пневматического пистолета.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.





Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления



