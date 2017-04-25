Обзор «Российской газеты» за 25 апреля 2017 года

25.04.2017 07:55:29 (GMT+12)

Только в «РГ»

Человек в курсе

Глава РСПП Александр Шохин рассказал, сколько будет стоить доллар в конце года и что толкает новый бизнес в тень

Елена Березина

Каков будет к концу года курс рубля, почему не стоит ожидать снижения налогов и что нужно, чтобы обелить теневой сектор экономики. На эти и другие вопросы «Российской газете» ответил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Интервью – на 1 полосе



ПРОБЛЕМА

Чучело-2

Что делать с детской жестокостью?

Владимир Емельяненко, Наталья Лебедева

В Туле 15-летняя девочка убила бабушку, мешавшую ей жить и общаться с молодым человеком. В Красноярске убили школьника, переведя виртуальный конфликт в соцсети в реальный и взяв на разборку нож и биту.

Какие процессы скрываются за столь страшными историями, мы обсуждаем с экспертами РГ — руководителем Лаборатории психологии детского и подросткового возраста ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского», доктором психологических наук Еленой Дозорцевой, координатором центра безопасного Интернета Урваном Парфентьевым, психиатром научного центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского Борисом Положием, руководителем Патриаршего центра кризисной психологии Михаилом Хасьминским.

Интервью – на 1 полосе



Тема с социологом Владимиром Римским

В нашем обществе нет справедливости?

Валерий Выжутович

Что понимают российские граждане под справедливостью? Что считают справедливым, а что несправедливым? Почему «по закону» не всегда означает «по справедливости»? Обсудим тему с ведущим научным сотрудником Фонда ИНДЕМ Владимиром Римским.

Интервью – на 11 полосе



Школа

Язык в портфеле

Почему ученики знают иностранные языки на три с минусом

Ирина Ивойлова

Почему школьники знают иностранный язык только на три с минусом? Что надо поменять в ЕГЭ? Надо ли учить иностранный язык в детском саду? На вопросы «РГ» отвечает профессор МГЛУ, заведующая кафедрой лексикологии английского языка Ирина Баринова.

Интервью – на 14 полосе



Автомобили

После аварии — дороже

Верховный суд разъяснил, как правильно оценить ущерб от дорожно-транспортного происшествия

Владимир Баршев

Верховный суд принял решение, очень важное для владельцев автомобилей и других транспортных средств. Оно касается оценки ущерба, причиненного в результате аварии.

Подробнее – на 1 полосе



Авторынок

Авто секонд-хенд

Машины с пробегом все чаще покупают не с рук, а у официальных дилеров

Тарас Фомченков

В этом году продажи подержанных машин через дилерские сети могут вырасти на 30—50 процентов, считают эксперты «Российской газеты».

И уж точно ежегодный рост будет в процентах выражаться двузначными цифрами. Стоит признать, серьезная положительная динамика в этом сегменте наблюдается уже несколько лет, хотя в целом рынок автомобилей с пробегом набирает обороты очень медленно.

И все-таки есть вполне реальные шансы, что по итогам 2017 года дилерам удастся продать в 1,5 раза больше подержанных машин, чем в 2016 году.

Подробнее – на 4 полосе



ТРАНСПОРТ

Приехали

Детей предлагают возить на старых автобусах

Татьяна Шадрина

Минтранс пошел навстречу перевозчикам и предложил отменить одно из требований по перевозке детей, которое должно начать действовать летом этого года. В проекте поправок к постановлению правительства речь идет о возрасте автобусов не старше десяти лет. Еще одним послаблением для транспортников должен стать перенос сроков по обязательной организации на автовокзалах медпунктов, но лишь на время — с лета этого года на лето 2018 года.

Подробнее – на 4 полосе



Технологии

Искусство делать деньги

Гознак проверяет новые решения для чеканки монет

Юлия Кривошапко

Памятная монета номиналом 20 тысяч рублей из чистейшего золота, посвященная финалистам конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России в 2000 и 200 рублей, будет изготовлена по совершенно новой, ранее не применявшейся в России технологии. Об этом сообщил генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

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НОВАЦИЯ

Квартплату отсудят сообща

Коллективные иски стали активно использоваться в спорах с управдомами

Владислав Куликов

Набирает обороты новая практика: граждане начали объединяться, чтобы подавать коллективные иски к крупным организациям, которые как-то нарушили права людей.

Одними из первых действие новой схемы испытали на себе управдомы и застройщики. Сейчас идет несколько судебных процессов против управляющих компаний, где жильцы объединились и подали один иск от всех.

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("Российская газета").

