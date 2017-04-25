Официальные курсы ЦБ РФ с 25 апреля - 56,0794 руб./$1 и 60,8461 руб./EUR1

25.04.2017 05:54:47 (GMT+12)

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 25 апреля, составляет 56,0794 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,27%.



Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 25 апреля, составляет 60,8461 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,87%.



(Интерфакс).