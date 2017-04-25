Срочно в номер: законодатели Камчатки призвали федеральные структуры отчитываться о состоянии отраслей в регионах

25.04.2017 05:28:51 (GMT+12)

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко предложил обязать подразделения федеральных структур, осуществляющих контроль за отраслями экономики в регионах, отчитываться перед региональными парламентами об их состоянии. Об этом он заявил сегодня на встрече Совета законодателей с Президентом РФ Владимиром Путиным, который, в свою очередь, согласился с предложением парламентария.



Раенко привел в пример Камчатский край, в котором основной отраслью является рыболовство.



"Наш пример: Камчатка - рыбный край. Контроль за этой отраслью ведут и Федеральное агентство по рыболовству, и ФСБ, и целый ряд соответствующих федеральных структур. Мы, в общем, не претендуем на контроль за деятельностью этих структур. Но знать положения в главной отрасли экономики нашего края и своевременно принимать меры, если ведется разработка и какие-то нарушения есть, я думаю, что это наша задача", - заявил председатель Заксобрания.



Как отметил Раенко, необходимо дать возможность региональным парламентам приглашать и заслушивать по тем или иным вопросам территориальные представительства федеральных структур. Владимир Путин поддержал идею представителя Камчатского края.



"Я абсолютно с вами согласен, сразу могу сказать", - сказал Президент.