Доброе утро, Камчатка!

25.04.2017 05:25:56 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня вторник, 25 апреля 2017 года. По старому стилю — 12 апреля.

Радоница.Поминовение усопших. Прп. Василия исп., еп. Парийского (после 754).

Сщмч. Зинона, еп. Веронийского (ок. 370). Прп. Исаака Сирина, в Сполете Италийском (550). Прмчч. Мины, Давида и Иоанна (после 636). Прп. Анфусы девы (801). Прп. Афанасии игумении (860).

Прмч. Сергия Крестникова (1938).

По мусульманскому календарю — 29 раджаба [VII] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 29 нисана 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Международный День ДНК.

День дочери.

Всемирный день борьбы против малярии.

День освобождения от фашизма в Италии.

День свободы в Португалии.

День освобождения Синая в Египте.

День АНЗАК — День защитника Отечества в Австралии.

День АНЗАК — День памяти военнослужащих, защищавших Отечество  (Праздник Новой Зеландии).

25 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ

1792  Во Франции введена казнь при помощи гильотины.

1822  В британской колонии на западном побережье Африки был поднят флаг США, что заложило основы истории Либерии.

1895  Подписан указ об учреждении «Русского музея императора Александра III» (ныне — Государственный Русский музей).

1901  В штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера.

1934  Принято постановление о переводе Академии наук СССР в Москву.

1942  Основан Московский монетный двор Гознака.

1945  Завершилась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1874  Гульельмо Маркони, итальянский радиотехник, один из изобретателей радио, Нобелевский лауреат  

1883  Семен Буденный, советский военачальник, герой Гражданской войны, Маршал Советского Союза  

1886  Кора Антарова, русская оперная и камерная певица, солистка Большого театра, писатель.  

1900 Вольфганг Паули, швейцарский физик, один из создателей квантовой механики, Нобелевский лауреат.  

1907  Василий Соловьев-Седой, советский композитор-песенник, народный артист СССР.  

1917  Элла Фицджеральд, американская джазовая певица.

1928  Юрий Яковлев, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.  

1940 Аль Пачино, американский актер театра и кино, режиссер, продюсер.  

1940  Михаил Кононов, советский и российский актер театра и кино, народный артист России.  

1946  Владимир Жириновский, советский и российский государственный и политический деятель.  

1952 Владислав Третьяк, советский хоккеист, трехкратный Олимпийский чемпион, общественный деятель России.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page