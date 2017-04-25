Доброе утро, Камчатка!

25.04.2017 05:25:56 (GMT+12)

Сегодня вторник, 25 апреля 2017 года. По старому стилю — 12 апреля.



Радоница.Поминовение усопших. Прп. Василия исп., еп. Парийского (после 754).



Сщмч. Зинона, еп. Веронийского (ок. 370). Прп. Исаака Сирина, в Сполете Италийском (550). Прмчч. Мины, Давида и Иоанна (после 636). Прп. Анфусы девы (801). Прп. Афанасии игумении (860).



Прмч. Сергия Крестникова (1938).



По мусульманскому календарю — 29 раджаба [VII] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 29 нисана 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный День ДНК.



День дочери.



Всемирный день борьбы против малярии.



День освобождения от фашизма в Италии.



День свободы в Португалии.



День освобождения Синая в Египте.



День АНЗАК — День защитника Отечества в Австралии.



День АНЗАК — День памяти военнослужащих, защищавших Отечество (Праздник Новой Зеландии).



25 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ



1792 Во Франции введена казнь при помощи гильотины.



1822 В британской колонии на западном побережье Африки был поднят флаг США, что заложило основы истории Либерии.



1895 Подписан указ об учреждении «Русского музея императора Александра III» (ныне — Государственный Русский музей).



1901 В штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера.



1934 Принято постановление о переводе Академии наук СССР в Москву.



1942 Основан Московский монетный двор Гознака.



1945 Завершилась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1874 Гульельмо Маркони, итальянский радиотехник, один из изобретателей радио, Нобелевский лауреат



1883 Семен Буденный, советский военачальник, герой Гражданской войны, Маршал Советского Союза



1886 Кора Антарова, русская оперная и камерная певица, солистка Большого театра, писатель.



1900 Вольфганг Паули, швейцарский физик, один из создателей квантовой механики, Нобелевский лауреат.



1907 Василий Соловьев-Седой, советский композитор-песенник, народный артист СССР.



1917 Элла Фицджеральд, американская джазовая певица.



1928 Юрий Яковлев, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.



1940 Аль Пачино, американский актер театра и кино, режиссер, продюсер.



1940 Михаил Кононов, советский и российский актер театра и кино, народный артист России.



1946 Владимир Жириновский, советский и российский государственный и политический деятель.



1952 Владислав Третьяк, советский хоккеист, трехкратный Олимпийский чемпион, общественный деятель России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



