Доброе утро, Камчатка!

25.04.2017 05:25:56 (GMT+12)
Сегодня вторник, 25 апреля 2017 года. По старому стилю — 12 апреля.
Радоница.Поминовение усопших. Прп. Василия исп., еп. Парийского (после 754).
Сщмч. Зинона, еп. Веронийского (ок. 370). Прп. Исаака Сирина, в Сполете Италийском (550). Прмчч. Мины, Давида и Иоанна (после 636). Прп. Анфусы девы (801). Прп. Афанасии игумении (860).
Прмч. Сергия Крестникова (1938).
По мусульманскому календарю — 29 раджаба [VII] 1438 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 29 нисана 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Международный День ДНК.
День дочери.
Всемирный день борьбы против малярии.
День освобождения от фашизма в Италии.
День свободы в Португалии.
День освобождения Синая в Египте.
День АНЗАК — День защитника Отечества в Австралии.
День АНЗАК — День памяти военнослужащих, защищавших Отечество (Праздник Новой Зеландии).
25 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ
1792 Во Франции введена казнь при помощи гильотины.
1822 В британской колонии на западном побережье Африки был поднят флаг США, что заложило основы истории Либерии.
1895 Подписан указ об учреждении «Русского музея императора Александра III» (ныне — Государственный Русский музей).
1901 В штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера.
1934 Принято постановление о переводе Академии наук СССР в Москву.
1942 Основан Московский монетный двор Гознака.
1945 Завершилась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1874 Гульельмо Маркони, итальянский радиотехник, один из изобретателей радио, Нобелевский лауреат
1883 Семен Буденный, советский военачальник, герой Гражданской войны, Маршал Советского Союза
1886 Кора Антарова, русская оперная и камерная певица, солистка Большого театра, писатель.
1900 Вольфганг Паули, швейцарский физик, один из создателей квантовой механики, Нобелевский лауреат.
1907 Василий Соловьев-Седой, советский композитор-песенник, народный артист СССР.
1917 Элла Фицджеральд, американская джазовая певица.
1928 Юрий Яковлев, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.
1940 Аль Пачино, американский актер театра и кино, режиссер, продюсер.
1940 Михаил Кононов, советский и российский актер театра и кино, народный артист России.
1946 Владимир Жириновский, советский и российский государственный и политический деятель.
1952 Владислав Третьяк, советский хоккеист, трехкратный Олимпийский чемпион, общественный деятель России.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+