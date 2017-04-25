Камчатский метеокомментарий, 25 апреля (115/250)

25.04.2017 05:22:58 (GMT+12)
В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было -2°C, переменная облачность, ветер западный, 1 м/с, атмосферное давление: 744 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.
Предварительный прогноз:
Утро: 0°С, переменная облачность.
День: +5°С, малооблачно.
Вечер: +6°С, переменная облачность.
Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 9 — 18 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 14’43’’ (+4”).
Луна: 1%, стареющая.
Сегодня - Василий Парийский.
Народ приметил: говорили: "Василий землю парит" или "Весна землю парит", "Выверни оглобли; закинь сани на поветь". Охотники утверждают, что в этот день медведь выходит из берлоги и прячется в кустах. И заяц на слуху, бегает днем, не подпускает, не лежит. береза идет в лист, вокруг шмели, лягушки, но народ приметил: "До первой грозы лягушка не квакает". "Почва поспела - взбивай гряды". "Хорошо семена в землю спать уложишь - хорошо и разбудишь. Сыт будешь!"
Именины у Василия. Василий с греческого - "царский".
В эти дни возможны ощутимые магнитные бури. Будьте особенно внимательны к своему самочувствию.
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 25 апреля, 4.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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