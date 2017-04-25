Камчатский метеокомментарий, 25 апреля (115/250)

25.04.2017 05:22:58 (GMT+12)

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было -2°C, переменная облачность, ветер западный, 1 м/с, атмосферное давление: 744 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.



Предварительный прогноз:



Утро: 0°С, переменная облачность.



День: +5°С, малооблачно.



Вечер: +6°С, переменная облачность.



Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 9 — 18 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 14’43’’ (+4”).



Луна: 1%, стареющая.



Сегодня - Василий Парийский.



Народ приметил: говорили: "Василий землю парит" или "Весна землю парит", "Выверни оглобли; закинь сани на поветь". Охотники утверждают, что в этот день медведь выходит из берлоги и прячется в кустах. И заяц на слуху, бегает днем, не подпускает, не лежит. береза идет в лист, вокруг шмели, лягушки, но народ приметил: "До первой грозы лягушка не квакает". "Почва поспела - взбивай гряды". "Хорошо семена в землю спать уложишь - хорошо и разбудишь. Сыт будешь!"



Именины у Василия. Василий с греческого - "царский".



В эти дни возможны ощутимые магнитные бури. Будьте особенно внимательны к своему самочувствию.



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 25 апреля, 4.45 (кмч).



