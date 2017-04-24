Камчатка, 24 апреля: итоги дня

24.04.2017 19:55:54 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



Житель Камчатки порезал соперника у цветочного ларька.



Тысячи жителей Камчатки 4 часа не могли пользоваться картами Visa из-за сбоя в Сбербанке.



В селе Мильково на Камчатке ночью загорелась котельная.



Глава Петропавловска усадит горожан на цветные карандаши.



На Камчатке будут судить педофила, развращавшего 4-летнюю девочку.



День открытых дверей в камчатском приюте для животных: десять собак обрели дом.



На Камчатке женщина зарезала отца за то, что тот заступился за ее младшую сестру.



Отпускники с Камчатки нарвались за границей на мошенников.



Два человека госпитализированы на Камчатке с ранениями от «пневматики» и «травматики».



Противолодочная ударная группа на Камчатке выполнила постановку минных заграждений.



В столице Камчатки легковушка опрокинула движущийся навстречу внедорожник.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



На Камчатке школьник выстрелил себе в голову из пневматического пистолета отца.



На должность главы администрации Вилючинска претендуют четыре человека.



В Петропавловске пьяная женщина зарезала родного отца.



Житель Камчатки получил ножевое ранение у цветочного киоска.



Двое жителей Камчатки лишились денег после отпуска за границей.



«Мутновский марафон» на Камчатке выиграли лыжники из Новосибирска и Сахалина.



В Петропавловске состоится прощание с погибшим в Хабаровске сотрудником ФСБ.



Девушка с Камчатки и мужчина с Кавказа забили до смерти уроженца Иркутской области.



В Петропавловске горожанам пообещали благоустроить сквер в микрорайоне «БАМ».



Жителей Камчатки приглашают на «Танцевальный вернисаж-2017».



Полицейские доставили домой забывшую собственное имя жительницу Петропавловска.



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



Больше 800 человек побывало на «Библионочи» в столице Камчатки. Гости вечера послушали песни времен СССР, поиграли в «резиночки» и встретились с Пиковой Дамой.



На Камчатку с рабочим визитом прибыл Юрий Трутнев. Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке проведет на полуострове два дня.



Десять обитателей камчатского приюта для безнадзорных животных обрели дом. В семью взяли шесть щенков и четырех взрослых собак.



Завершено расследование дела совратившего 4-летнюю девочку жителя Камчатки. едики выявили у мужчины расстройство сексуального предпочтения.



В Петропавловске столкнулись Renault Logan и Mitsubishi Pajero. За рулем внедорожника находился 19-летний молодой человек.



За сутки камчатские пожарные трижды выезжали на тушение сухой травы. Общая площадь пожаров составила 130 квадратных метров.



Toyota Corolla опрокинула Daihatsu Rocky в столице Камчатки. Автоледи не соблюдала безопасный боковой интервал и задела встречную машину.



На Камчатке будут судить женщину, убившую отца. 60-летний мужчина заступился за свою младшую дочь.



Мильковчанин на Toyota Vista спровоцировал ДТП напротив ТЦ «Евразия» в Петропавловске. Проходить медицинское освидетельствование он отказался.



В Петропавловске-Камчатском впервые пройдет «Фестиваль праздников». Свои услуги и продукцию представят около 40 компаний.



На Камчатке корабли ТОФ отработали постановку минных заграждений ночью. В Авачинском заливе малые противолодочные корабли также провели поиск подводных лодок условного противника.

