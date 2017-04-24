Камчатка, 24 апреля: итоги дня

24.04.2017 19:55:54 (GMT+12)
●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/
Житель Камчатки порезал соперника у цветочного ларька.
Тысячи жителей Камчатки 4 часа не могли пользоваться картами Visa из-за сбоя в Сбербанке.
В селе Мильково на Камчатке ночью загорелась котельная.
Глава Петропавловска усадит горожан на цветные карандаши.
На Камчатке будут судить педофила, развращавшего 4-летнюю девочку.
День открытых дверей в камчатском приюте для животных: десять собак обрели дом.
На Камчатке женщина зарезала отца за то, что тот заступился за ее младшую сестру.
Отпускники с Камчатки нарвались за границей на мошенников.
Два человека госпитализированы на Камчатке с ранениями от «пневматики» и «травматики».
Противолодочная ударная группа на Камчатке выполнила постановку минных заграждений.
В столице Камчатки легковушка опрокинула движущийся навстречу внедорожник.
●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/
На Камчатке школьник выстрелил себе в голову из пневматического пистолета отца.
На должность главы администрации Вилючинска претендуют четыре человека.
В Петропавловске пьяная женщина зарезала родного отца.
Житель Камчатки получил ножевое ранение у цветочного киоска.
Двое жителей Камчатки лишились денег после отпуска за границей.
«Мутновский марафон» на Камчатке выиграли лыжники из Новосибирска и Сахалина.
В Петропавловске состоится прощание с погибшим в Хабаровске сотрудником ФСБ.
Девушка с Камчатки и мужчина с Кавказа забили до смерти уроженца Иркутской области.
В Петропавловске горожанам пообещали благоустроить сквер в микрорайоне «БАМ».
Жителей Камчатки приглашают на «Танцевальный вернисаж-2017».
Полицейские доставили домой забывшую собственное имя жительницу Петропавловска.
●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/
Больше 800 человек побывало на «Библионочи» в столице Камчатки. Гости вечера послушали песни времен СССР, поиграли в «резиночки» и встретились с Пиковой Дамой.
На Камчатку с рабочим визитом прибыл Юрий Трутнев. Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке проведет на полуострове два дня.
Десять обитателей камчатского приюта для безнадзорных животных обрели дом. В семью взяли шесть щенков и четырех взрослых собак.
Завершено расследование дела совратившего 4-летнюю девочку жителя Камчатки. едики выявили у мужчины расстройство сексуального предпочтения.
В Петропавловске столкнулись Renault Logan и Mitsubishi Pajero. За рулем внедорожника находился 19-летний молодой человек.
За сутки камчатские пожарные трижды выезжали на тушение сухой травы. Общая площадь пожаров составила 130 квадратных метров.
Toyota Corolla опрокинула Daihatsu Rocky в столице Камчатки. Автоледи не соблюдала безопасный боковой интервал и задела встречную машину.
На Камчатке будут судить женщину, убившую отца. 60-летний мужчина заступился за свою младшую дочь.
Мильковчанин на Toyota Vista спровоцировал ДТП напротив ТЦ «Евразия» в Петропавловске. Проходить медицинское освидетельствование он отказался.
В Петропавловске-Камчатском впервые пройдет «Фестиваль праздников». Свои услуги и продукцию представят около 40 компаний.
На Камчатке корабли ТОФ отработали постановку минных заграждений ночью. В Авачинском заливе малые противолодочные корабли также провели поиск подводных лодок условного противника.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+