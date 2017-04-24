Камчатка, 24 апреля: итоги дня

24.04.2017 19:55:54 (GMT+12)

Камчатка, 24 апреля: итоги дня

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/

Житель Камчатки порезал соперника у цветочного ларька.

Тысячи жителей Камчатки 4 часа не могли пользоваться картами Visa из-за сбоя в Сбербанке.

В селе Мильково на Камчатке ночью загорелась котельная.

Глава Петропавловска усадит горожан на цветные карандаши.

На Камчатке будут судить педофила, развращавшего 4-летнюю девочку.

День открытых дверей в камчатском приюте для животных: десять собак обрели дом.

На Камчатке женщина зарезала отца за то, что тот заступился за ее младшую сестру.

Отпускники с Камчатки нарвались за границей на мошенников.

Два человека госпитализированы на Камчатке с ранениями от «пневматики» и «травматики».

Противолодочная ударная группа на Камчатке выполнила постановку минных заграждений.

В столице Камчатки легковушка опрокинула движущийся навстречу внедорожник.

●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/

На Камчатке школьник выстрелил себе в голову из пневматического пистолета отца.

На должность главы администрации Вилючинска претендуют четыре человека.

В Петропавловске пьяная женщина зарезала родного отца.

Житель Камчатки получил ножевое ранение у цветочного киоска.

Двое жителей Камчатки лишились денег после отпуска за границей.

«Мутновский марафон» на Камчатке выиграли лыжники из Новосибирска и Сахалина.

В Петропавловске состоится прощание с погибшим в Хабаровске сотрудником ФСБ.

Девушка с Камчатки и мужчина с Кавказа забили до смерти уроженца Иркутской области.

В Петропавловске горожанам пообещали благоустроить сквер в микрорайоне «БАМ».

Жителей Камчатки приглашают на «Танцевальный вернисаж-2017».

Полицейские доставили домой забывшую собственное имя жительницу Петропавловска.

●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/

Больше 800 человек побывало на «Библионочи» в столице Камчатки. Гости вечера послушали песни времен СССР, поиграли в «резиночки» и встретились с Пиковой Дамой.

На Камчатку с рабочим визитом прибыл Юрий Трутнев. Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке проведет на полуострове два дня.

Десять обитателей камчатского приюта для безнадзорных животных обрели дом. В семью взяли шесть щенков и четырех взрослых собак.

Завершено расследование дела совратившего 4-летнюю девочку жителя Камчатки. едики выявили у мужчины расстройство сексуального предпочтения.

В Петропавловске столкнулись Renault Logan и Mitsubishi Pajero. За рулем внедорожника находился 19-летний молодой человек.

За сутки камчатские пожарные трижды выезжали на тушение сухой травы. Общая площадь пожаров составила 130 квадратных метров.

Toyota Corolla опрокинула Daihatsu Rocky в столице Камчатки. Автоледи не соблюдала безопасный боковой интервал и задела встречную машину.

На Камчатке будут судить женщину, убившую отца. 60-летний мужчина заступился за свою младшую дочь.

Мильковчанин на Toyota Vista спровоцировал ДТП напротив ТЦ «Евразия» в Петропавловске. Проходить медицинское освидетельствование он отказался.

В Петропавловске-Камчатском впервые пройдет «Фестиваль праздников». Свои услуги и продукцию представят около 40 компаний.

На Камчатке корабли ТОФ отработали постановку минных заграждений ночью. В Авачинском заливе малые противолодочные корабли также провели поиск подводных лодок условного противника.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page