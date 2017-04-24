Камчатский гороскоп, 25 апреля

24.04.2017 18:51:17 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга НИКОЛАЕВА, работник банка:



Настроение окружающих призывает к конструктивному общению, четким оценкам, структурированию информации, но подсказывает, что любой итог может быть предварительным. День помогает уладить бюрократические формальности, пройти проверку, регистрацию, получить доступ к архивам. Актуальны системные обновления принципиальных схем, законов, инструкций. Продуктивна работа с элементами диагностики, аналитики, программирования, целевого консультирования, планирования, администрирования. Хорошо заниматься правкой текстов и баз данных, получением справок, копированием и визированием документов, оформлением отчетности.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Савченко.



Рейтинг дня: 4-.



День благоприятен для жителей улиц Береговой, Дальней, Владивостокской, Ларина, Орбитального проезда, ЖБФ – СРВ, Горизонт, Центр, 10 км, 11 (в краевом центре), улицы Мичуринской (в Елизове), поселка Раздольный, , а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.