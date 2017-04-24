Камчатский гороскоп, 25 апреля

24.04.2017 18:51:17 (GMT+12)
Прогноз представляет Ольга НИКОЛАЕВА, работник банка:
Настроение окружающих призывает к конструктивному общению, четким оценкам, структурированию информации, но подсказывает, что любой итог может быть предварительным. День помогает уладить бюрократические формальности, пройти проверку, регистрацию, получить доступ к архивам. Актуальны системные обновления принципиальных схем, законов, инструкций. Продуктивна работа с элементами диагностики, аналитики, программирования, целевого консультирования, планирования, администрирования. Хорошо заниматься правкой текстов и баз данных, получением справок, копированием и визированием документов, оформлением отчетности.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Савченко.
Рейтинг дня: 4-.
День благоприятен для жителей улиц Береговой, Дальней, Владивостокской, Ларина, Орбитального проезда, ЖБФ – СРВ, Горизонт, Центр, 10 км, 11 (в краевом центре), улицы Мичуринской (в Елизове), поселка Раздольный, , а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+