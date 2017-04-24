Жителей и гостей Петропавловска-Камчатского приглашают отметить День Весны и Труда на главной площади краевой столицы

24.04.2017 18:32:08 (GMT+12)

1 мая в Петропавловске-Камчатском пройдет традиционное праздничное шествие, посвященное Дню Весны и Труда. Жителей и гостей краевой столицы приглашают принять участие в первомайской демонстрации.



Формирование колонн начнется в 10.00 у ГУМа. В 12.00 будет дан старт первомайской демонстрации. В Управлении культуры, спорта и социального развития сообщают, что в этом году праздничную колонну вновь возглавит Городской оркестр. Исполняя патриотические композиции, музыканты проследуют вместе со всеми участниками до площади Ленина.



В праздничном шествии на главной площади города примут участие 20 отраслевых колонн. Это представители самых разных отраслей хозяйства, учебных заведений, органов власти, политических партий, общественных объединений, спортивных организаций.



По окончании шествия, по традиции пройдет конкурс на лучшее украшение отраслевой первомайской колонны трудящихся. Трудовой коллектив, который лучше остальных подготовится к первомайской демонстрации, получит специальный приз от организаторов. Далее праздник продолжится музыкальной программой.



Для всех пришедших на празднование Дня весны и труда в центре города будет организована торговля. Желающие смогут приобрести воздушные шары, игрушки, выпечку, напитки и т. д.



Администрация Петропавловска приглашает всех горожан, а также трудовые коллективы предприятий и организаций принять участие в первомайской демонстрации! Начало шествия в 12:00.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.