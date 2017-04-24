Рисунки детей подарят ветеранам в честь Великой Победы

24.04.2017 18:32:08 (GMT+12)
Очередное заседание рабочей группы по реализации патриотического проекта «Единой России» - «Народная память о Великой войне» прошло в понедельник, 24 апреля, в региональном исполнительном комитете партии. Как сообщил руководитель рабочей группы по реализации данного проекта в Камчатском крае, член фракции «Единой России» в Городской думе Анатолий Наумов, всего на конкурс поступило свыше 600 работ – рисунки и сочинения на тему войны.
«В ходе совещания экспертная комиссия выбрала сто лучших работ, из которых типографским способом будут сделаны красочные открытки. В честь Великой Победы эти поздравления получат не только ветераны войны Камчатского края, но и защитники нашего Отечества, ныне проживающие в странах зарубежья», - сказал Наумов.
Напомним, что новый международный патриотический конкурс для детей «Народная память о Великой войне» стартовал в России конце февраля. В конкурсе могли принять участие воспитанники детских садов и школьники. Имена победителей будут названы в рамках празднования Дня Победы. Все участники конкурса будут награждены памятными дипломами.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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