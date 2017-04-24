Участники дебатов обсудили меры социальной поддержки незащищенных слоев населения

24.04.2017 18:32:08 (GMT+12)
Состоялись очередные дебаты потенциальных кандидатов в депутаты от «Единой России».
Четыре дискуссионные площадки состоялись в минувшее воскресенье, 23 апреля, в рамках проведения предварительного голосования по выборам депутатов Городской думы Петропавловска-Камчатского. В дебатах приняли участие 19 «кандидатов в кандидаты». Темой обсуждений стала поддержка социально незащищенных слоев населения.
В ходе дебатов участники подчеркнули важность усиления просветительской работы с малообеспеченными категориями граждан и создания доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, обсудили проблемы предоставления жилья детям-сиротам, получения земельных участков многодетным семьям. По каждой из проблем спикеры поделились своими идеями и опытом в организации помощи нуждающимся гражданам.
Говоря о поддержке социально незащищенных слоев населения, дебатеры сошлись во мнении, что государство заинтересовано в поддержке социально уязвимых групп, а депутатам, в свою очередь, следует оказывать поддержку существующих программ, направленных на обеспечения социальной защиты граждан. В ходе дискуссии выступающие выдвинули предложения по разрешению проблем и отметили важность работы, направленной на поддержку социально незащищенных слоев населения.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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