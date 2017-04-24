Юрий Трутнев проведёт на Камчатке ряд совещаний по реализации режимов ТОР и Свободного порта

24.04.2017 18:14:44 (GMT+12)

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом на Камчатку.



В ходе своей двухдневной поездки на полуостров полпред проведёт ряд совещаний по реализации режимов ТОР «Камчатка» и Свободный порт Владивосток, закона о «дальневосточном гектаре», а также посетит площадки некоторых крупных инвесторов.



В совещаниях примут участие губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, представители федеральных ведомств и органов государственной власти региона.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.