Корабельная противолодочная ударная группа на Камчатке выполнила постановку минных заграждений

24.04.2017 18:09:54 (GMT+12)

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота, Малые противолодочные корабли соединения охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России в составе корабельной  противолодочной ударной  группы успешно провели постановку минных заграждений на морских полигонах.

Малые противолодочные корабли провели поиск подводных лодок  условного противника в Авачинском заливе и на практике отработали ночную постановку мин в морских полигонах флота.

Корабли камчатской группировки ТОФ в ходе выходов в море также выполнили комплекс артиллерийских и зенитно-ракетных стрельб по мишеням, имитирующим боевой корабль и средства воздушного нападения условного противника.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе вво.

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