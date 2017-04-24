Корабельная противолодочная ударная группа на Камчатке выполнила постановку минных заграждений

24.04.2017 18:09:54 (GMT+12)

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота, Малые противолодочные корабли соединения охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России в составе корабельной противолодочной ударной группы успешно провели постановку минных заграждений на морских полигонах.



Малые противолодочные корабли провели поиск подводных лодок условного противника в Авачинском заливе и на практике отработали ночную постановку мин в морских полигонах флота.



Корабли камчатской группировки ТОФ в ходе выходов в море также выполнили комплекс артиллерийских и зенитно-ракетных стрельб по мишеням, имитирующим боевой корабль и средства воздушного нападения условного противника.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе вво.



