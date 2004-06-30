ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ: Защита социальных прав граждан в сфере здравоохранения

24.04.2017 17:14:41 (GMT+12)

В настоящее время очень частыми являются нарушения прав граждан в сфере здравоохранения. Однако нередки ситуации, когда гражданин просто не знает куда ему обратиться, чтобы защитить свои права и восстановить справедливость.



Защита социальных прав граждан в сфере здравоохранения включает в себя внесудебный порядок и порядок защиты прав в суде.



В первую очередь необходимо помнить, что в соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» основными принципами охраны здоровья являются: соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; приоритет охраны здоровья детей; социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; доступность и качество медицинской помощи; недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; соблюдение врачебной тайны.



Согласно нормам Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», граждане могут обращаться в государственные органы или органы местного самоуправления путем подачи устных сообщений, а также письменных или электронных заявлений, жалоб, предложений. По вопросу нарушения прав в указанной сфере можно обратиться с обращением в следующие органы:



Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.2004 № 323 является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения.

Министерство здравоохранения Камчатского края, которое является органом, уполномоченным на осуществление государственного контроля за соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в пределах своей компетенции.



Прокуратура Российской Федерации, согласно Федеральному закону от 17.01.1992 № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации», осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, соблюдением прав и свобод человека и гражданина.



При обращении следует помнить, что прокуратура при осуществлении надзора за исполнением законов не подменяет иные государственные органы.

Также прокурор может и обратиться в суд с заявлением о защите прав гражданина - в порядке, предусмотренном ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.



Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь.



В суд можно обратиться и самостоятельно. Для этого необходимо подать исковое заявление в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.





Антонов А.А., начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства

старший советник юстиции

