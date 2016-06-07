Возбуждено уголовное дело за растрату денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения

24.04.2017 17:11:53 (GMT+12)

По материалам направленным прокуратурой Соболевского района в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ, органом предварительного следствия возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности главного врача государственного бюджетного учреждения Камчатского края «Соболевская районная больница».



Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ КК «Соболевская районная больница» при исполнении должностных обязанностей обязан руководствоваться законодательством Российской Федерации, приказами Министерства здравоохранения, уставом учреждения, обеспечивать организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения, обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств учреждения.



Вместе с тем, 07.06.2016, исполняя обязанности главного врача ГБУЗ КК «Соболевская районная больница», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, достоверно зная, что компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно медицинской сестре больницы не полагается, используя свое служебное положение, действуя умышленно, с целью удовлетворения желания работника в получении компенсации расходов к месту использования отпуска и обратно, подписав приказ ГБУЗ КК «Соболевская районная больница» о предоставлении отпуска работнику с оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска, растратил в пользу последней, то есть похитил бюджетных средств в сумме 68 565 рублей, причинив своими действиями ущерб краю на указанную сумму.



В связи с изложенным прокуратурой района вынесено постановление о направлении материалов проверки в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ начальнику следственного отдела Усть-Большерецкого МО МВД России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.



21.04.2017 следователем следственного отдела Усть-Большерецкого МО МВД России в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).



Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Соболевского района.



Наталья ГУДИНА, и.о. старшего помощника прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью

и правовому обеспечению