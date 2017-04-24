Упырь

24.04.2017 16:41:36 (GMT+12)

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя краевого центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).



По данным следствия, в период с декабря 2007 года по апрель 2008 года, обвиняемый, находясь в квартире, расположенной в городе Петропавловске-Камчатском, совершил в отношении 4-летней девочки иные насильственные действия сексуального характера.



Согласно заключению комиссии экспертов КГБУЗ «ККПНД» Камчатский краевой психоневрологический диспансер, у обвиняемого выявлено расстройство сексуального предпочтения в виде педофилии.



Преступление выявлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД по Камчатскому краю.

Мужчина не женат, ранее не судим.



По месту жительства злоумышленника изъято большое количество материалов порнографического характера (видеокассеты, журналы, фотографии, брошюры, вырезки из газет).



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.







Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления



