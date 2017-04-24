Семейная драма

24.04.2017 16:39:09 (GMT+12)

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы краевого центра. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



По данным следствия, ночью 17 февраля 2017 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения находясь в одной из квартир в городе Петропавловске-Камчатском, в процессе распития спиртных напитков вместе со своей младшей сестрой и 60-летним отцом и последующей ссоры с ним, разозлившись, что он в ходе конфликта заступился за ее сестру, и отказался по ее требованию уйти из квартиры, ножом нанесла удар в область левого плеча последнего, причинив колото-резанную рану, повлекшую острую кровопотерю, в результате которой наступила смерть мужчины на месте происшествия.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.







Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления



