Нож - последний аргумент

24.04.2017 16:37:01 (GMT+12)

Накануне в Петропавловске-Камчатском около четырех часов утра к сотрудникам дорожно-патрульной службы на пр. Победы обратились граждане и сообщили, что стали очевидцами ссоры двух мужчин, в результате которой один из них ударил другого ножом. Также они рассказали, что оказали доврачебную помощь пострадавшему и отвезли его в больницу. Составленная с их слов ориентировка на подозреваемого в совершении преступления была передана наружным нарядам.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель краевой столицы. Изъятый у него нож передан для проведения экспертизы в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Камчатскому краю.



По предварительной версии около цветочного киоска на проспекте Победы между ранее незнакомыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 38-летний горожанин ударил ножом 21-летнего жителя п. Светлый Елизовского района.



В настоящее время злоумышленник помещен в ИВС. Следственным отделом УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому

