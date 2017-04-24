Нож - последний аргумент

24.04.2017 16:37:01 (GMT+12)
Накануне в Петропавловске-Камчатском около четырех часов утра к сотрудникам дорожно-патрульной службы на пр. Победы обратились граждане и сообщили, что стали очевидцами ссоры двух мужчин, в результате которой один из них ударил другого ножом. Также они рассказали, что оказали доврачебную помощь пострадавшему и отвезли его в больницу. Составленная с их слов ориентировка на подозреваемого в совершении преступления была передана наружным нарядам.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель краевой столицы. Изъятый у него нож передан для проведения экспертизы в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Камчатскому краю.
По предварительной версии около цветочного киоска на проспекте Победы между ранее незнакомыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 38-летний горожанин ударил ножом 21-летнего жителя п. Светлый Елизовского района.
В настоящее время злоумышленник помещен в ИВС. Следственным отделом УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+