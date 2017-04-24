Плательщики поневоле

24.04.2017 16:33:37 (GMT+12)

Зарегистрировано два случая, когда у граждан, недавно вернувшихся из отпуска, со счетов пропали крупные суммы денег. Еще два человека лишились средств путем загрузки вирусного приложения на телефон.



В полицию обратились 50-ти и 43-летний жители краевой столицы, у которых с банковских счетов украли около 13 тысяч рублей и более 20 тысяч рублей соответственно. Накануне один мужчина вернулся из отпуска во Вьетнаме, другой из Перу. По словам заявителей, они активно пользовались банковскими картами при оплате товаров и услуг.



Также о краже денег с банковских карт заявили 55-летняя женщина и 59-летний мужчина. Являясь владельцами сотовых телефонов с установленной операционной системой «Android», они не приняли должных мер для обеспечения безопасности своих банковских счетов, к которым подключена услуга «Мобильный банк». Вирусная программа похитила у граждан по 10 тысяч рублей.



По всем вышеуказанным фактам полиция проводит проверки.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

