Плательщики поневоле

24.04.2017 16:33:37 (GMT+12)
Зарегистрировано два случая, когда у граждан, недавно вернувшихся из отпуска, со счетов пропали крупные суммы денег. Еще два человека лишились средств путем загрузки вирусного приложения на телефон.
В полицию обратились 50-ти и 43-летний жители краевой столицы, у которых с банковских счетов украли около 13 тысяч рублей и более 20 тысяч рублей соответственно. Накануне один мужчина вернулся из отпуска во Вьетнаме, другой из Перу. По словам заявителей, они активно пользовались банковскими картами при оплате товаров и услуг.
Также о краже денег с банковских карт заявили 55-летняя женщина и 59-летний мужчина. Являясь владельцами сотовых телефонов с установленной операционной системой «Android», они не приняли должных мер для обеспечения безопасности своих банковских счетов, к которым подключена услуга «Мобильный банк». Вирусная программа похитила у граждан по 10 тысяч рублей.
По всем вышеуказанным фактам полиция проводит проверки.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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