Жителей Камчатки приглашают поддержать российский проект по цифровой грамотности для детей

24.04.2017 13:17:53 (GMT+12)

Жителей Камчатки приглашают проголосовать за российский проект по цифровой грамотности для детей «Сетевичок». Он вышел в четвертьфинал конкурса ООН на соискание Премии Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. Об этом рассказали в министерстве образования и науки Камчатского края.



«Данный проект представляет собой справочно-информационную систему для детей о кибербезопасности. Она включает в себя обучающий онлайн-квест, дистанционные исследования образа жизни детей в сети и конкурс детских сайтов. Главная цель “Сетевичка” – формирование знаний у российских школьников и студентов для безопасной жизни и учёбы в интернете», - рассказали в министерстве.



Там добавили, что в прошлом году в проекте приняли участие 260 тысяч школьников из России и 11 государств постсоветского пространства, что стало крупнейшим детским мероприятием в истории российского сегмента интернета.



«На данный момент проект прошёл в четвертьфинал престижного конкурса, который проводится под патронатом Организации Объединённых Наций, Юнеско, Международного союза электросвязи и других международных объединений. "Сетевичок" - первый российский детский проект, который прошёл этот этап», - отметили в министерстве.



Проголосовать за "Сетевичок" можно здесь: http://www .сетевичок.рф/ либо на сайте Премии (http://www.itu.int/net4/wsis/prizes/2017/ ). Голосование открыто до 30 апреля 2017 года.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.