Пионерский ждет большое жилищное строительство

24.04.2017 13:17:52 (GMT+12)

На заседании рабочей группы, прошедшей в АО «Корпорация развития Камчатки», рассматривалась концепция дорожной карты по реализации инвестиционного программы «Доступное жилье в Камчатском крае». Её инициатором выступил генеральный директор ЗАО «Агротек-Холдинг» Владимир Рубахин.



О том, как возникла идея реализовать проект доступного жилья, рассказала участник заседания рабочей группы помощник председателя совета директоров «Агротек-Холдинг Ольга Соловей. Были проанализированы причины, по которым молодые перспективные кадры покидают регион. Оказалось, что фактором первостепенного значения является отсутствие доступного жилья. А при современном состоянии миграционного процесса и в условиях, когда на Камчатке реализуются десятки больших и малых инвестиционных проектов, неизбежно уже в ближайшее время превращение кадровой проблемы в острый кризис.



Тогда и возникла у руководства закрытого акционерного общества концепция инвестиционного проекта. С ней Владимир Рубахин вышел на главу региона Владимира Илюхина, который счел идею перспективной и важной. Губернатор края поручил АО «Корпорация развития Камчатки» сформировать дорожную карту реализации проекта.



О его основных параметрах участникам заседания рабочей группы рассказал заместитель генерального директора КРКК по работе с инвестиционными проектами Михаил Костенец. Пилотную стадию концепции предложено реализовать на территории Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района. Выбор обусловлен несколькими причинами.



В сельском поселении существуют пригодные для жилищного строительства земли, с созданной на них транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой, что значительно удешевляет строительство. Кроме того, Пионерский расположен вблизи, как уже действующих промышленных предприятий, так и создаваемых. Здесь же в ближайшие годы начнет работу Камчатская краевая больница, для работы в которой потребуется привлечение значительного числа высококвалифицированных специалистов, которым необходимо жилье.



На стадии реализации пилотного проекта предложено построить около девятисот квартир. В их число войдет жилье, как экономкласса, так и коммерческое. Комплексность застройки позволяет снизить стоимость проекта.



С обоснованием выбранного участка выступил глава Пионерского сельского поселения Михаил Юрьев. Высказанные им и Михаилом Костенцом предложения поддержали все участники заседания рабочей группы. Среди них заместитель регионального министра ЖКХ и энергетики Елена Косова, генеральный директор ООО «Регион» Владимир Кретов, заместитель директора по развитию ЗАО «Агротек-Холдинг» Григорий Седов и другие.



К следующему заседанию рабочей группы предстоит детализировать механизм реализации инвестиционного проекта, обсудить правовую основу предоставление в пользование или продажи доступного жилья.