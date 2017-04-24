24.04.2017 13:17:52 (GMT+12)
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока продолжает работу над совершенствованием правовой базы опережающего социально-экономического развития ДФО.
В настоящее время им готовятся поправки в четыре законодательных акта. Наиболее актуальным для нашего региона генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин считает предполагающуюся отмену НДС на перевозку грузов и багажа по маршрутам, одной из точек которых позиционируются территории Дальнего Востока. «Камчатский край является одним из самых отдаленных регионов страны. Соревноваться по этому показателю с нами «осмелится» только Чукотка. Поэтому все, что касается стоимости перевозки грузов, имеет для края актуальное значение», - сказал Николай Пегин.
Планируется внести поправки в закон о территориях опережающего социально-экономического развития. К ним предлагается отнести и акватории водоемов, что позволит активизировать создание на Дальнем Востоке предприятий аквакультуры.
Намечено внести изменения в первую и вторую части Налогового кодекса Российской Федерации. Необходимость новаций обусловлена особенностями системы налогообложения для резидентов свободного порта Владивосток, которая предполагает введение единого налога для резидентов СПВ.
Минвостокразвития также предлагает внести поправки в закон «О дальневосточном гектаре».
Эффективность уже предпринятых мер по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока доказана практикой. Об этом говорил и Дмитрий Медведев в ходе отчета перед депутатами Государственной Думы. Он в частности отметил рост интереса граждан к жизни и работе в регионах ДФО. Глава кабинета министров подчеркнул необходимость индивидуального подхода к Дальнему Востоку, отметив нетривиальность задач его развития.
«В макрорегионе который год отмечается рост промышленного производства… Появляется и много новых строек. Запущен механизм инфраструктурной поддержки крупных инвестпроектов», - сказал Дмитрий Медведев.
Минвостокразвития сообщает, что в 2016 году объём привлеченных инвестиций в экономику Дальнего Востока составил 2 трлн 205 млрд рублей, предусмотрен запуск 574 новых проектов, запланировано создание 100 тысяч новых рабочих мест.
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