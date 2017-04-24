«Южные электрические сети Камчатки» начали подготовку к пожароопасному сезону

24.04.2017 13:17:52 (GMT+12)
В изолированных энергорайонах Камчатского края начались основные работы по подготовке электросетевого комплекса АО «Южные электрические сети Камчатки» (ЮЭСК, дочернее общество ПАО «Камчатскэнерго») к пожароопасному периоду. Энергетики расчищают трассы линий электропередачи (ЛЭП) для предотвращения соприкасания проводов с порослью, которое может спровоцировать возгорание. В зоне ответственности ЮЭСК находится более 488 км ЛЭП 6, 10, 35 кВ.
В рамках запланированных мероприятий будет проведена очистка территорий вблизи объектов электроснабжения от легковоспламеняющихся предметов и сухой травы, проверка исправности систем охлаждения трансформаторов и маслонаполненного оборудования, наружных и внутренних сетей противопожарного водоснабжения. В подразделениях ЮЭСК сформирован запас материалов, необходимых для ликвидации возможных повреждений и проведения аварийно-восстановительных работ.
В течение всего пожароопасного сезона специалисты ЮЭСК совместно с МЧС, органами местного самоуправления, метеослужбами и лесхозами организуют совместную работу по мониторингу пожарной обстановки в регионе.
Энергетики обращаются к жителям Камчатского края с просьбой строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно, находясь в охранных зонах линий электропередачи. Лесные пожары могут привести к серьезным нарушениям электроснабжения, последствия которых могут угрожать здоровью и жизни людей.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».
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