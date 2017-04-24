Более 200 мероприятий экологической направленности пройдет в школах Петропавловска

24.04.2017 13:17:51 (GMT+12)

Конкурсы рисунков, экологические акции и викторины проходят в школах Петропавловска-Камчатского. Мероприятия проводятся в рамках Дней защиты от экологической опасности. Как сообщили в Управлении образования, до 5 июня в них примут участие более тысячи школьников.

«Многие мероприятия в рамках Дней защиты становятся уже традиционными, среди них — международные экологические акции: «Всемирный день воды», «Международный День птиц», «Всемирный День Земли», «Марш парков» и другие. Всего в школах города пройдет более 200 мероприятий экологической направленности», - рассказали в Управлении.

Там добавили, что помимо школьных конкурсов экорисунков, тематических линеек, викторин и конференций в школах Петропавловска пройдут встречи с экологами природного парка «Вулканы Камчатки».  Подобная встреча запланирована в средней школе №27. Семиклассники 30 школы станут участниками интеллектуально-творческого конкурса «Экологическая битва», а для первоклассников из 26 школы состоится экологическая игра «Лес полон чудес». Экологический диспут «Мой дом – Петропавловск-Камчатский» пройдет в 9 школе, а учащиеся 35 школы станут участниками акции «Чистый берег Авачинской бухты».

«В практику работы наших образовательных учреждений также вводится участие в Днях защиты музеев. Благодаря гармоничному сочетанию вопросов экологии и культуры можно достичь высоких результатов в деле экологического просвещения подрастающего поколения, формирования этического и эстетического отношения к природе», - добавили в Управлении образования.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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