В Петропавловске-Камчатском подведены итоги открытых соревнований по спортивному туризму

24.04.2017 13:17:50 (GMT+12)

В Петропавловске-Камчатском подведены итоги открытых соревнований по спортивному туризму

В минувшие выходные, 22-23 апреля, в спортивном зале средней школы № 32 прошли открытые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях.

Как сообщили в Управлении культуры спорта и социального развития администрации городского округа, за звание победителя боролись более 70 спортсменов из Петропавловска, Елизово и Мильково в возрасте от 8 до 21 года. На дистанциях 1-3 классах ребята преодолевали искусственные препятствия и использованием туристического снаряжения и технических приемов.

По итогам двух дней соревнований победителями стали: на дистанции 1-го класса в категории мальчики и девочки 10-11 лет победу одержали Роман Вагин (Петропавловск-Камчатский) и Таисия Сафиуллина (Петропавловск-Камчатский); в категории мальчики и девочки 12-13 лет на дистанции 2-го класса первые места заняли Денис Блинов  (Петропавловск-Камчатский) и Диана Бондарева  (Мильково); на дистанции 2-го класса в категории юниоры и юниорки 16-21 год победителями стали Георгий Нефедьев (Мильково) и Софья Кириченко (Петропавловск-Камчатский); на дистанции 3-го класса – Даниил Рязанцев (Петропавловск-Камчатский) и Анна Шипина (Петропавловск-Камчатский).

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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