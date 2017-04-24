Около двух тысяч жителей Камчатки написали Всероссийский тест по истории Отечества

24.04.2017 12:14:42 (GMT+12)

Региональным координатором акции, посвященной Великой Отечественной войне, стал Молодежный Парламент Камчатского края.



На 43 площадках в Петропавловске-Камчатском и во всех районах Камчатского края желающие проверили свои знания о Великой Отечественной войне. Участников акции приветствовали депутаты Законодательного Собрания Камчатского края.



Председатель комитета по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и гармонизации межнациональных отношений краевого парламента Андрей Лиманов встретился с участниками тестирования, учениками 9-х и 11-х классов средней школы № 7 г. Петропавловска-Камчатского.



«В истории любой страны есть события, которыми эта страна гордится. Для России это Победа в Великой Отечественной войне. Это то, что нас сплачивает, чем мы гордимся. Это наша сила, наше достояние. Сегодня против России идет война. И экономическая – в формате санкций, и идеологическая. Очень яркий пример – это Украина, где вырывают русский язык, заставляют Бандеру считать героем, хотя известно, что он убивал женщин, детей, стариков», – сказал Андрей Лиманов.



Депутат уверен, что Победа в Великой Отечественной связывает все поколения россиян. «История – это свидетель прошлого, учитель нашей жизни. Поэтому дети пишут тест на знание истории Великой Отечественной войны, хотя они не видели своих прадедов, но знают, какие подвиги они совершили. Когда идет Бессмертный полк, видно, с какой гордостью и уважением они несут портреты своих предков. Это самое главное. Победа объединяет наш народ, несмотря на возраст, национальность, профессию. Поэтому очень отрадно, что наши дети помнят историю, хотят ее знать», – подчеркнул Лиманов.



«Исторический тест посвящен очень важной и трудной странице в летописи России. Это Великая Отечественная война. В каждой семье есть свой ветеран Великой Отечественной: кто-то сражался с оружием в руках против врага, кто-то трудился в тылу, а кто-то ребенком ощутил все ужасы войны. Сегодня мы с вами должны сохранить историю, не позволить переписать ее и присвоить Победу советского народа!» – призвала заместитель председателя комитета по социальной политике краевого Заксобрания Светлана Галянт.



За 30 минут участники тестирования ответили на 30 вопросов о военных событиях, подвигах героев, жизни тыла и освобождении Европы от фашизма. По словам старшеклассников школы № 7 г. Петропавловска-Камчатского, тест стал очень важным для них. «Считаю это мероприятие очень важным для нашего поколения. Мы не должны забывать историю нашей страны, о великих победах и людях, участвовавших в войне. Тест сравнительно легкий, если хорошо знаешь историю», – прокомментировал одиннадцатиклассник Ярослав Закревский.



Интересными показались тестовые задания Виктору Приймаку: «Вопросы были не очень сложными, но над ответами стоило подумать. Учителя подготовили нас хорошо, это очень помогло. Особенно понравились вопросы о боевых действиях, о создателях оружия, например, пистолета Дегтярева».



Девятиклассница Вероника Гончарова отметила, что для успешного прохождения теста надо иметь широкий кругозор: «Вопросы были интересные и необычные. Некоторые вопросы были такими, на которые не найти ответов в учебниках. Это можно узнать только из рассказов учителя, дополнительных источников литературы. Очень интересные вопросы про оружие: где применялось, какие виды оружия».



«Не могу сказать, что тест был сложным, у нас хорошая подготовка. Жаль, что в школьной программе уделяется мало времени на изучение Великой Отечественной. Это история нашей Родины. Это очень близко нам, это чьи-то прабабушки, прадедушки… Не знать своей истории – это стыдно», – считает ученица школы № 7 Ксения Корчевская.



Федеральный проект «Каждый день горжусь Россией», в рамках которого проводится ежегодная акция «Всероссийский тест по истории Отечества», реализует Молодежный парламент при Государственной Думе в целях патриотического воспитания, сохранения и популяризации исторических знаний, формирования национальной идентичности у граждан Российской Федерации.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.