Александр Долгунков: В программу реализации депутатских наказов на 2018 год включено выделение средств на ремонт в школе № 17

24.04.2017 12:14:41 (GMT+12)
Сумма в 150 тысяч рублей на ремонт одного из помещений школы № 17 в поселке Завойко будет включена в программу «депутатского миллиона» на 2018 год по обращению руководства учебного заведения к депутату Законодательного Собрания Камчатского края Александру Долгункову.
Как рассказала директор школы Елена Прибыльская, эти деньги необходимы, чтобы привести в порядок кабинет, где будет располагаться Совет старшеклассников школьного самоуправления, а также купить туда мебель. Данное решение было принято на встрече депутата Законодательного Собрания Александра Долгункова с избирателями 1-го округа, которое прошло накануне. В мероприятии также приняли участие депутат Городской Думы Алексей Березенко и представители Общественного Совета 1-го округа.
На встрече с жителями Завойко были обсуждены проблемы благоустройства поселка. Прежде всего, избиратели настоятельно просили содействовать в скорейшем решении вопроса передачи городу территорий поселка, которые пока принадлежат Министерству обороны. Из-за этого нет возможности снести ветхие, заброшенные постройки, заняться благоустройством. Депутат принял решение обратиться в Министерство обороны с запросом и письмом от жителей, под которым уже собрано более 700 подписей.
По другим прозвучавшим вопросам по поводу благоустройства поселка Завойко работа будет осуществляться совместно с органами местного самоуправления, заверил Долгунков.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
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