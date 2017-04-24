В Коряках сегодня

24.04.2017 13:06:28 (GMT+12)

В Коряках сегодня стартовала акция "Георгиевская ленточка". Школьники раздают ленточки и листовки с описанием акции и историей появления самой ленточки.



Сегодня в поселке переменная облачность без осадков, ветер западный слабый, порывами до умеренного, температура воздуха +7.



Всем лёгкого начала рабочей недели!



Фото: Максим БОДА.