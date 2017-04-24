Арт-объект в виде скамеек из цветных карандашей установят в районе Силуэт Петропавловска-Камчатского

24.04.2017 12:14:41 (GMT+12)

Деревянные скамейки в виде цветных карандашей установят летом на площади в районе Силуэт Петропавловска-Камчатского. Такое предложение сделали Главе города представители одного из магазинов канцелярских товаров в ходе приема граждан.



«Мы хотим, чтобы город выглядел ярче. Мы можем не только сделать такие скамейки, но и установим их в том районе города, где нам предоставят место», - сказала одна из инициаторов проекта.



Глава города Виталий Иваненко поддержал идею установки арт-объекта, который украсит город, будет использоваться горожанами по прямому назначению – станет местом притяжения, местом отдыха для жителей этого и других микрорайонов.



«Работа по благоустройству парков и скверов города продолжается. И очень радует, что к ней активно присоединяются и предприниматели, и другие неравнодушные жители Петропавловска. Со своей стороны, мы окажем всестороннюю поддержку, поможем с выбором места и с хранением этих скамеек и лавочек в зимний период», - сказал Виталий Иваненко.



Прием граждан Главой Петропавловска-Камчатского состоялся в субботу, 22 апреля. Вопросы, поднятые в ходе приема, касались благоустройства города, организации детской спортивной площадки, расселения из аварийного жилья.



По итогам встречи, соответствующие поручения были даны Управлению городского хозяйства, Управлению архитектуры и градостроительства, Комитету по управлению жилищным фондом администрации города.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.