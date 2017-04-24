Виталий Иваненко: победа сквера на улице Кирдищева в интернет-голосовании стала результатом активности горожан

24.04.2017 12:14:41 (GMT+12)
Настоящий праздник состоялся на территории школы №28 по случаю победы сквера по ул. Кирдищева в интернет-опросе в рамках программы «Городская среда». В нем приняли участие жители микрорайона «БАМ», школьники, представители администрации города, депутаты Городской Думы.
С приветствием к жителям микрорайона обратился Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко.
«Победа этого сквера стала результатом активности горожан. Именно благодаря вашему неравнодушию, сплоченности и участию сквер на Кирдищева набрал наибольшее количество голосов. Проект сквера будет реализован в 2017 году: здесь появится освещение, асфальтированные пешеходные дорожки, лавочки и малые архитектурные формы, - рассказал Виталий Иваненко. – Аукционная документация на ремонт сквера подготовлена, в ближайшее время будут проведены торги и определен подрядчик, который займется восстановлением. Уже в этом году мы соберемся на территории отремонтированного сквера и это будет целое событие не только для отдельного микрорайона, но и для всего города».
Глава Петропавловска отметил, что это будет первый объект, реализованный в рамках проекта «Современная городская среда». К октябрю текущего года будет разработана долгосрочная программа, в рамках которой в краевом центре продолжится благоустройство скверов и придомовых территорий.
«По программе “Городская среда” Камчатскому краю выделено 66 млн. рублей, 1/3 этой суммы пойдет на восстановление сквера, 2/3 из них будут направлены на ремонт придомовых территорий. Финансовая составляющая этого проекта есть, она будет и в долгосрочной перспективе и нет никаких сомнений в том, что программа будет реализована», - добавил Виталий Иваненко.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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