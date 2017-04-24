Партпроект «Единой России» «Управдом» представил карту нормативов ОДН по итогам проведенного мониторинга в регионах

24.04.2017 12:57:09 (GMT+12)

Партийный проект «Единой России» «Управдом» представил карту нормативов общедомовых нужд (ОДН) по итогам проведенного мониторинга в регионах нормативов ОДН. О результатах рассказал координатор партпроекта «Управдом», заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.



«Мы выявили, что по стандартам ОДН холодной воды у 9 из 76 регионов нормативы высокие, у 48 средние, у 19 – минимальные. По горячей воде нормативы по ОДН высокие в 7 регионах, где на одну мойку общедомового имущества тратится 180 литров воды на 1 квадратный метр общедомовой площади, у 48 регионов нормативы средние, у 27 минимальные. По нормативам ОДН в части электроэнергии - в «красной зоне» находятся 24 региона, в зеленой – 30, в желтой – 25 регионов. И в субъектах, где нормативы максимальные, региональным координаторам необходимо понять, почему были установлены такие показатели», - сказал Качкаев.



Результаты мониторинга нормативов в регионах по ОДН внесены на 3 карты: по нормативам горячей и холодной воды, а также электроэнергии. В каждой карте регионы разделены по трем градациям. Первая - зеленая, в нее попадают те регионы, которые приняли минимальные нормативы. Вторая – желтая, в нее попали те регионы, которые находятся в промежутке между минимальными и максимальными нормативами в стране. И красная, где нормативы по ОДН максимальные.



Так, например, норматив ОДН на электроэнергию завышен, как выяснилось в ходе мониторинга, в 24 регионах России. Среди «лидеров» - республики Дагестан и Ингушетия, Ставропольский край, Амурская и Челябинская области. Нормативы ОДН на холодную воду оказались завышены в 9 регионах: в топ-5 входят Алтайский край, Республика Северная Осетия, Ставрополь и Хабаровский край. Меньше всего завышен норматив на ОДН на горячую воду – в 7-ми регионах (Еврейская АО, Алтайский край, Смоленская область, Республика Карелия, Республика Ингушетия, Рязанская область и Дагестан).



Качкаев также добавил, что сейчас в Госдуме идет подготовка законопроекта об изменениях в Жилищный кодекс, которые предполагают, что в тех домах, где установлены общедомовые приборы учета, плату за ОДН можно считать по ним. Но при этом она должна быть не выше установленного в регионе норматива. При этом к 1 июня этого года субъекты РФ должны утвердить новые нормативы по ОДН.



Он напомнил о том, что согласно Постановлению Правительства РФ №1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества МКД», регионам в срок до 1 июня необходимо проанализировать все нормативы по стоимости ОДН и привести их в соответствие с потребностями дома.



Комментируя итоги мониторинга, депутат Законодательного собрания Камчатского края, заместитель председателя комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства краевого парламента Анатолий Кирносенко отметил, что в целом партийным проектом «Управдом» проведена большая работа, направленная на защиту прав граждан, ведь чем больше норматив ОДН, тем, соответственно, граждане больше платят. «Работа требует продолжения в части выяснения причин высоких нормативов и дальнейшего решения вопроса», - уверен депутат.



«По итогам мониторинга Камчатка по всем видам нормативов на ОДН находится в «желтой зоне», что, на мой взгляд, является разумным компромиссом. Если нормативы были бы выше, то есть, мы бы находились в «красной зоне», то страдали бы жильцы – им пришлось бы платить больше, если в «зеленой зоне» - серьезные убытки несли бы управляющие компании, что, в конечном итоге, также отразилось бы на жильцах. Поэтому норматив на ОДН на Камчатке установлен разумный с учетом региональной специфики», - считает Анатолий Кирносенко.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».