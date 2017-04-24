На Камчатке зафиксированы первые выезды пожарных подразделений на тушение сухой травы

24.04.2017 12:14:40 (GMT+12)

В связи с повышением температуры воздуха и таянием снега, на Камчатке фиксируются возгорания сухой травы.



Только за прошедшие сутки пожарные выезжали на тушение таких возгораний 3 раза. Огнем уничтожено 130 квадратных метров. Всего с начала месяца огнеборцы потушили 11 возгораний сухой травы. В результате таких пожаров выгорело 580 квадратных метров.



Практически единственным источником палов сухой травы является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. Однако поджигание сухой травы несет гораздо больше вреда, чем пользы. Огонь пожирает не только сухую траву, но и ту юную, ради которой так стараются «любезные» правонарушители. Гибнут кустарники, молодые деревца. После пала заметно снижается плодородие почвы, пропадает вся ее полезная микрофлора, в том числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням. Эффект более быстрого роста травы в результате выжигания является кажущимся. Сухая трава просто скрывает поначалу молодые зеленые побеги, и не выжженные участки кажутся серыми, в то время как на почерневших выжженных участках зеленая трава хорошо заметна. После палов выживает и первой пускается в рост, заглушая ослабленную и почти загубленную другую флору, самая грубая, неприхотливая трава и бурьян.



Поджог сухой травы – это еще и одна из причин лесных пожаров, к которым, кстати, приводит еще и бесконтрольное сжигание мусора. Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы. Восстанавливаться от таких потерь территория может не один десяток лет. Неконтролируемый пал легко может стать лесным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой.



Стоит отметить, что за несоблюдение правил уничтожения отходов (сухой травы) существует наказание. Административной ответственности подвергаются нарушители, которые жгут листья, траву и другие остатки растительности в местах общественного пользования и на территории хозяйствующих субъектов, за исключением специально отведенных мест. Сжигание отходов (сухой травы) и тары в необорудованных местах влечет наложение административного штрафа:



- на граждан в размере от 1 000 до 1 500 рублей;

- на должностных лиц в размере от 6 000 до 15 000 рублей;

- на юридических лиц от 150 000 до 200 000 рублей.





Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, сотрудники государственного пожарного надзора рекомендуют:

- на садовых участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор;

- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);

- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте о возгораниях в пожарную охрану по номерам: 01 с городских телефонов, 101 – с мобильных.

- следите за местонахождением своих детей, объясните им, что играть со спичками и поджигать сухую траву очень не только опасно для них самих, но и грозит административным наказанием для их родителей!



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.