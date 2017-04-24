«Серебро дороже золота»

24.04.2017 12:14:40 (GMT+12)

В очередной раз на Камчатской земле прошли соревнования по мини-футболу в рамках VIII Спартакиады среди команд трудовых коллективов Елизовского муниципального района. С 8 по 22 апреля в спортивном зале «Строитель» города Елизово проходили ожесточённые бои за звание лучшей футбольной команды трудовых коллективов.



В спартакиаде приняли участие сборные шести команд, всего более 40 человек.



В финальной игре команда Камчатского спасательного центра встретилась с командой управления образования. Игра проходила в напряженном соперническом духе и напоминала «качели». До самого конца игры команда управления образования не давала расслабиться голкиперу спасцентра. Опасных атак было предостаточно, и соперникам всё же удалось однажды поразить ворота спасателей. Игра завершилась со счётом 21:1 в пользу сборной спасателей, которые в очередной раз доказали своё право стоять на пьедестале почета.



По итогам всех игр сборная команда спасателей заняла второе место, уступив «золото» коллективу аэронавигации.



Как отмечает начальник Камчатского спасательного центра Александр Киргинеков, спортивные мероприятия, в которых принимают участие камчатские спасатели, проводятся регулярно. Будь то волейбол, футбол, баскетбол или шахматы - везде специалисты спасательного центра хотят не только показать высокие результаты, но также непременно выйти победителями.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре Камчатского Спасательного центра МЧС России.

