Возможности аэромобильной группировки продемонстрировали в Камчатском спасательном центре МЧС России

24.04.2017 12:14:39 (GMT+12)
Представители дальневосточных субъектов, главы городских округов и муниципальных районов посетили Камчатский спасательный центр МЧС России, который расположен в посёлке Раздольный.
Официальная делегация провела осмотр специальной техники и оборудования, предназначенного для спасения людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Начальник Камчатского спасательного центра МЧС России Александр Киргинеков продемонстрировал возможности мобильного медицинского пункта, в составе которого диагностический, приёмно-сортировочный, противошоковый, госпитальный, операционный и технологический модули, а также изолятор, предоперационная и место сбора пострадавших.
«Кроме того, медицинский пункт укомплектован палатками для проживания, столовой, кухней, станцией комплексной очистки воды, дизельной электростанцией, тепловой пушкой и биотуалетами. То есть предусмотрено всё для оперативного развертывания при чрезвычайных ситуациях там, где отсутствует возможность медицинского обеспечения для массового оказания экстренной и неотложной помощи пострадавшим», - рассказал Александр Киргинеков, отметив, что в мобильном медицинском пункте помощь может быть предоставлена 100 человекам в сутки.
Вниманию официальных лиц также были представлены аварийно-спасательные машины тяжёлого и среднего классов. По словам командира Камчатского спасательного центра, высокие показатели манёвренности и проходимости этих машин позволяют не зависимо от состояния дорог и обстановки доставить в зону чрезвычайной ситуации расчёт спасателей, аварийно-спасательный инструмент и технологическое оборудование, входящие в комплекс автомобилей.
Ещё одна машина, необходимая при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – комплексная аппаратная система мобильного узла связи. В её составе самые современные средства связи, в том числе спутниковые, позволяющие автономно и непрерывно вести управление из самых труднодоступных районов.
Для мониторинга паводковой и пожарной обстановки в труднодоступных местах используются четыре комплекса беспилотных летательных аппаратов.
«Радует, что на территории Елизовского района и Камчатского края действуют подразделения, которые в случае ЧС готовы оказать населению квалифицированную помощь. В Камчатском спасательном центре служат люди с высоким уровнем профессиональной подготовки, а в арсенале находится современная техника. Например, мобильный медицинский пункт. Пополнился арсенал спасательных инструментов, закуплены комплексы беспилотных летательных аппаратов», - сказал Роман Василевский, подчеркнув, что в случае возникновения внештатных ситуаций всё это, несомненно, поможет принять меры по обеспечению безопасности, эвакуации и спасению людей.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре Камчатского Спасательного центра МЧС России.
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