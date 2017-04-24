Ежегодная военно-тактическая игра «Штурм Берлина» пройдёт в Елизово

24.04.2017 12:14:38 (GMT+12)

7 мая в городе Елизово на левом берегу реки Авача (антенное поле) состоится военно-тактическая игра «Штурм Берлина», посвящённая 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



Как рассказал организатор мероприятия – глава Федерации Страйкбола Камчатки Константин Третьяков, как и в прежние годы, сценарий игры максимально приближен к историческим событиям мая 1945 года, когда под натиском советских войск пал последний оплот нацистской Германии – Рейхстаг.



Принять участие в игре могут все желающие старше 14 лет, одетые в любую военную форму. Участники, пришедшие в форме или с элементами формы времён Великой Отечественной войны, получат преимущество в игре.



По словам Константина Третьякова, при отсутствии у игрока страйкбольного оружия, его можно взять на прокат, заранее забронировав по телефону 8-914-022-11-41. Также участникам игры будут предоставлены маски трёх видов защиты.

Игроков ждут на антенном поле 7 мая к 11.00 для прохождения инструктажа. «Штурм Берлина» начнётся в 14.00.



Напомним, военно-тактическая игра в Елизово проводится уже седьмой год. Ежегодно в ней принимают участие более 350 камчатцев.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.