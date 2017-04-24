В Елизово 9 мая в параде впервые примет участие военная техника

24.04.2017 12:14:39 (GMT+12)

9 мая в Елизово в торжественном шествии «Праздник трёх поколений», посвящённом 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, впервые примут участие боевые машины пехоты и специализированная техника Камчатского спасательного центра МЧС России.



Об этом рассказали в Управлении культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Елизовского муниципального района, отметив, что вниманию елизовчан будет представлена аварийно-спасательная машина тяжёлого класса, отличающаяся высокой манёвренностью и проходимостью. А также комплексная аппаратная система мобильного узла связи, в составе которой находятся самые современные средства связи, в том числе и спутниковые, позволяющие автономно и непрерывно вести управление из самых труднодоступных районов.



Оценить всю мощь тяжёлой техники, а также сфотографироваться с ней жители Елизовского района смогут после окончания парадного шествия. Машины будут стоять на площади Ленина 9 мая с 13.00 до 15.00.



Напомним, ежегодный «Праздник трёх поколений» в Елизово состоится 9 мая в 12.00. Торжественным маршем по площади Ленина пройдут колонны военнослужащих Елизовского гарнизона, ветеранов МВД, сотрудников международного аэропорта и камчатского авиационного предприятия, юнармейцев, воспитанники детских садов, учащихся городских и сельских школ, техникумов, представители общественных организаций, ветераны спорта и юные спортсмены.



В рамках всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» - потомки елизовчан-фронтовиков пронесут портреты своих дедов и прадедов. Традиционно на параде будут представлены «живые картины» времен Великой Отечественной войны, раритетная техника, отреставрированная воспитанниками елизовского подросткового Центра «Патриот», автомобили – участники акции «Спасибо деду за Победу!» и многое другое.



На площади Ленина зрителей также ожидает театрализованное представление Федерации страйкбола Камчатки по историческим событиям мая 1945 года и выступления творческих коллективов Елизовского района.



По окончании парада елизовчан и гостей города Елизово приглашают в парк «Сказка» на праздничный концерт и народные гуляния. В это время на площади Ленина начнёт работу «Фронтовой фотограф», где можно будет сделать бесплатную памятную фотографию, переодевшись в форму военных лет во «Фронтовом ателье».



В парке и на площади Ленина развернут полевые кухни: здесь все желающие смогут отведать солдатской каши. В центре города пройдут выставки раритетной техники и атрибутики военных лет.



В 14:00 в Центре детского творчества начнётся праздничный концерт. Вход свободный.



Встречи с ветеранами, торжественные митинги, концерты и народные гуляния, посвященные юбилею Победы, будут проходить в эти праздничные дни во всех поселениях Елизовского района.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.