В Елизово «Волонтёры Победы» приводят в порядок заброшенные могилы ветеранов Великой Отечественной войны

24.04.2017 12:14:38 (GMT+12)

На протяжении десяти лет неравнодушные жители Елизовского района ухаживают за тремя заброшенными могилами ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году они совместно с Елизовским отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» приведут в порядок ещё 14 могил.



Заброшенные могилы, находящиеся в запущенном состоянии, были выявлены членами Елизовского районного Совета ветеранов войны, и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов при обследовании кладбища.



В настоящее время «Волонтёры Победы» убирают мусор, красят немногие сохранившиеся памятники и оградки, и на своём примере показывают, что помнить и чтить подвиг предков нужно не только на словах.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.