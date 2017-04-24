В честь 320-летия присоединения Камчатки к России откроют выставку «Первопроходцы Камчатки»

24.04.2017 12:14:37 (GMT+12)

Выставка подготовлена Камчатским учебно-методическим центром при поддержке Министерства культуры Камчатского края с целью формирования интереса молодежи к истории России, сохранения исторического наследия родного края.



В экспозиции работы юных художников – учеников детских художественных школ и школ искусств Петропавловска-Камчатского, Елизова, Вилючинска, муниципальных районов Камчатского края. Учащиеся под руководством преподавателей познакомились с историческими событиями, связанными с освоением Камчатского полуострова и создали иллюстрации. Работы выполнены в разных жанрах и техниках на темы: «Владимир Атласов – Русский землепроходец и географ»; «Быт и обычаи коренного населения Камчатки в XII веке»; «Символ присоединения Камчатки к России - деревянный крест в устье реки Крестовки (Кануч) и другие».



Открытие выставки состоится 4 мая в 16.30 в зале искусств Камчатского учебно-методического центра по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, 8/1 (Северо-Восток) Часы работы зала: с 10.00 до 17.00. Выходной день – суббота, воскресенье. Телефоны для справок: 49-72-76, 49-32-50.



Историческая справка.



Официальной датой присоединения камчатской земли к территории России стало 23 июля 1697 года (по новому стилю). В этот день казаки под командованием атамана Владимира Атласова установили православный крест в устье реки Крестовой недалеко от поселка Ключи. На кресте была вырезана надпись: «1697 году июля 13 поставил сей крест пятидесятник Владимир Атласов со товарищи 55 человек». Через сорок лет этот крест увидел Степан Крашенинников. Он переписал слова, вырезанные казаками, сохранив их для истории. В 1959 г. атласовский крест был восстановлен тихоокеанскими моряками во главе с вице-адмиралом Георгием Щедриным. После путешествия Атласова по Камчатке значительно уточнились очертания полуострова и он стал изображаться на картах пра-вильно. С этого дня Камчатка стала форпостом России на Дальнем Востоке.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

