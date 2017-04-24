В камчатских районах завершилось предварительное голосование

24.04.2017 12:14:37 (GMT+12)

В период с 16 по 23 апреля на 19 выборных территориях Камчатского края состоялось предварительное голосование, в ходе которого были определены кандидаты от партии «Единая Россия» на предстоящую избирательную кампанию. Голосовали жители Пенжинского, Олюторского, Карагинского, Тигильского муниципальных районов, а также городских округов – Вилючинск и Палана.



В отделе партийного строительства регионального исполкома «Единой России» сообщили, что в дни предварительного голосования успешно отработали 20 участковых счётных комиссий. Всего на избирательные участки пришло свыше 21% населения, имеющего права голоса: в таких сельских поселениях, как с. Слаутное, процент явки составил 35,4%, в с. Воямполка - 41%, в с. Седанка - 47 %, соответственно.



Нарушений и жалоб в адрес участковых счётных комиссий и местных организационных комитетов по проведению предварительного голосования не поступало.



Напомним, что в Камчатском крае с 15 февраля стартовала процедура предварительного голосования по определению кандидатур на замещение мандатов на выборах «Осень-2017» от партии «Единая Россия».



В этом году камчатцам предстоит принять участие в дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Камчатского края по 5-му избирательному округу и в выборах глав и депутатов 8-ми муниципальных образований. Самые масштабные выборы будут в Петропавловск-Камчатскую городскую думу. Единый день голосования по определению кандидатур от «Единой России» по этим выборам, как и по всей стране, назначен на 28 мая 2017 года. При этом, согласно принятому на Политсовете решению, местные организационные комитеты (кроме краевого центра) проводят предварительное голосование на своих территория в более ранние сроки.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».