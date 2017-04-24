На Камчатке пройдёт персональная выставка Марины Филатовой «Среди вулканов и сопок»

24.04.2017 12:14:37 (GMT+12)
В Камчатском краевом художественном музее в период с 27 апреля по 21 мая пройдёт персональная выставка Марины Филатовой «Среди вулканов и сопок». Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.
«Особое эмоциональное мировосприятие, индивидуальная манера письма отличает творчество Марины Филатовой. Её произведения реалистичны, и в то же время в них присутствуют элементы абстракции. На выставке будут представлены живописные и графические работы – портреты, пейзажи, тематические композиции, создающие неповторимый образ Камчатки», - сказали в министерстве.
Марина Филатова родилась и выросла на Камчатке. В 2015 году с отличием окончила Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна. В настоящее время занятия художественным творчеством сочетает с преподавательской деятельностью.
С 2010 года она участвует в художественных выставках Санкт-Петербурга и Петропавловска-Камчатского. В 2017 году представила свои произведения на двух международных выставках-конкурсах, прошедших в Москве: выставке портретного искусства «Art Portrait Club» и выставке-конкурсе современного искусства «Российская Неделя Искусств». С 2016 года является членом Камчатского отделения имени Феликса Тебиева Творческого Союза художников России.
Открытие персональной художественной выставки Марины Филатовой состоится 27 апреля в 17.00 в малом выставочном зале Камчатского краевого художественного музея по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 36. Часы работы с 10.00 до 18.00. Выходной день – вторник. Телефон для справок: 8 (4152) 42-37-07.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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