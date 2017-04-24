Камчатские спортсмены достойно представили край на чемпионате России по плаванию

24.04.2017 12:14:36 (GMT+12)

Двумя медалями пополнилась копилка наград камчатских спортсменов, представивших край на чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.



«В Краснодаре завершился чемпионат России по плаванию – спорту лиц с поражением ОДА. В 3-ий день соревнований камчатский спортсмен Алексей Бугаенко занял 3 место на дистанции 100 м баттерфляй. В 4-ый день на чемпионате наш пловец Максим Бородаев занял 2 место на дистанции 100 м вольный стиль, а Алексей Бугаенко - 1 место на дистанции 200 м комплексное плавание», - сказали в министерстве.



Там напомнили, что в общей сложности в прошедших соревнованиях приняли участие более 170 пловцов из 33 регионов страны, включая победителей и призёров Паралимпийских игр и чемпионатов Европы и мира. В первый и второй дни соревнований камчатские спортсмены завоевали 1 золотую, 4 серебряные и 1 бронзовую медали. Отличились пловцы Максим Бородаев, Алексей Бугаенко, Алёна Перникова и Александр Кашинский.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.