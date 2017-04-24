Ирина Унтилова: социальное партнёрство - основа работы по защите прав трудящихся на Камчатке

24.04.2017 12:14:36 (GMT+12)

Социальное партнёрство, сформированное между Правительством Камчатского края, Федерацией профсоюзов региона и Ассоциацией работодателей, является основой работы по защите прав трудящихся на Камчатке. Об этом в ходе заседания Краевой трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в регионе заявила Первый вице-губернатор Ирина Унтилова.



В апреле 2017 года исполняется 100 лет со дня образования профсоюзов Камчатки. Вопрос о роли и значении профсоюзного движения в истории региона стал основной темой повестки дня.



«Мы рады, что профсоюзное движение на Камчатке - это не просто формальное объединение, это очень яркая организация, имеющая свою позицию. Действия профсоюзов значимы и ощутимы жителями края, поэтому мы готовы поддерживать Федерацию во всех начинаниях и идти вместе к общей цели. А она у нас неизменна - создание комфортных условий проживания людей на этой территории, их благополучие и повышение благосостояния, - отметила Ирина Унтилова. – Я благодарна Андрею Владимировичу (Зимину) и всем коллегам профсоюзного движения, за то, что, несмотря на сложные ситуации, порой, казалось бы, безвыходные, мы всё равно находим путь к диалогу, находим те решения, которые позволяют нам поэтапно конструктивно двигаться вперёд. За последние годы выработано очень много форм совместной работы, очень много точек соприкосновения, понимания друг друга. То социальное партнёрство, которое сейчас сформировано в крае, является основой нашей дальнейшей совместной деятельности».



С юбилеем образования представителей профсоюзов Камчатки поздравила министр социального развития и труда региона Инесса Койрович.



«История профсоюзного движения Камчатки уже стала историей региона. Я хочу от всей души поздравить коллег с этой знаменательной датой, - сказала Инесса Койрович. – Ваш юбилей - это повод не только для того, чтобы рассказать обо всём, чего удалось достичь, но и повод ещё раз проанализировать наши совместные усилия и наше взаимодействие. Перед нами стоит много задач, которые вместе нам по силам выполнить, поэтому с наилучшими пожеланиями дальнейшего взаимодействия, дальнейшего социального партнёрства, присоединяюсь ко всем поздравлениям».



В настоящее время Федерация профсоюзов Камчатки является самой массовой общественной организацией в регионе. Она объединяет тысячи трудящихся, занятых в различных отраслях экономики. В декабре 2016 года Правительство региона, Федерация Профсоюзов и работодатели Камчатки заключили уже девятое по счёту краевое трехстороннее соглашение, определившее основные позиции совместной работы по обеспечению защиты трудовых прав населения, экономического роста и социального развития региона.



В рамках заседания также были рассмотрены вопросы о соблюдении норм трудового законодательства на предприятиях и в организациях Камчатского края и итогах реализации в 2016 году обязательств краевого трёхстороннего соглашения. Было отмечено, что совместная работа по выполнению соглашения в отчётном периоде способствовала сохранению темпов социально-экономического развития края, реализации прав граждан в сфере трудовых отношений, обеспечению безопасных условий труда, реализации мероприятий молодежной и демографической политики, согласованию социально-экономических интересов сторон социального партнёрства.



По итогам заседания Комиссия приняла решение отметить особую значимость Федерации профсоюзов в развитии социального партнёрства и защите социально-трудовых прав на Камчатке и рекомендовать всем сторонам социального партнёрства способствовать развитию профсоюзного движения и созданию новых первичных организаций.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.