определены победители «Мутновского марафона-2017»

24.04.2017 12:14:36 (GMT+12)

На Камчатке подведены итоги традиционной лыжной гонки «Мутновский марафон». В этом году за призовые места экстремальных соревнований сразились 40 спортсменов из разных регионов России. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.



«Соревнования прошли в субботу, 22 апреля. В них приняли участие представители Камчатского и Хабаровского краёв, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской, Вологодской, Сахалинской областей, - сказали в министерстве. - Из-за неблагоприятных погодных условий дистанция и маршрут гонки были изменены. Трасса длиной 40 км была проложена по маршруту: п. Термальный - "Снежная Долина" - п. Термальный».



Победителем марафонской гонки среди мужчин стал лыжник из Новосибирска Андрей Смолянин. На втором месте - Дмитрий Дербин из Хабаровска, на третьем - Алексей Черноусов из Южно-Сахалинска.



В женской гонке первой финишировала сахалинская спортсменка Марина Черноусова. Второе и третье место заняли представительницы Хабаровского края Анастасия Кравченко и Алина Васильева, соответственно.



«Мутновский марафон» считается одной из самых экстремальных и сложных лыжных гонок. Особенностью этих зрелищных соревнований является то, что лыжники бегут по неподготовленной трассе, преодолевая спуски и подъемы, равнины и перевалы. У спортсменов есть лишь карта трассы с указанием основных ориентиров и перепадов высот. «Мутновский марафон» проводятся в рамках фестиваля зимних видов спорта на Камчатке ежегодно с 2000-го года.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.