На Камчатке участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС получат единовременную материальную выплату

24.04.2017 12:14:35 (GMT+12)

26 апреля отмечается 31-ая годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В честь этой памятной даты все камчатцы, причастные к ликвидации последствий катастрофы, получат единовременную материальную выплату в размере 4 тысяч рублей. Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда Камчатского края.



«Сегодня на территории Камчатского края проживают 60 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, 2 инвалида, перенёсшие лучевую болезнь в результате последствий данной катастрофы, и 4 вдовы участников ликвидации последствий аварии. Всем им к 31-ой годовщине со дня катастрофы будут предоставлены денежные выплаты по 4 тысячи рублей», - сказали в министерстве.



В рамках мероприятий, приуроченных к памятной дате, 26 апреля в учебных заведениях края пройдут тематические линейки, классные часы и выставки рисунков.



Справка:



Авария на Чернобыльской АЭС стала крупнейшей техногенно-экологической катастрофой современности, в результате которой суммарный выброс радиоактивных материалов составил около 50 миллионов кюри, что равнозначно 500 атомным бомбам, сброшенным в 1945 году на Хиросиму. Радиоактивному загрязнению подверглось 155 тысяч квадратных километров территории с населением 6 миллионов 945 тысяч человек. В 1986-1987 годах в работах по ликвидации ее последствий приняли участие около 600 тысяч человек, 200 тысяч из них получили повышенные дозы облучения. По официальным данным, в целом в результате чернобыльской аварии пострадало около 5 миллионов человек.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.