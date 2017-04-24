Trans-Siberian Gold в I квартале снизила выпуск золота на 18%, годовой прогноз - 32-36 тыс. унций

24.04.2017 12:09:16 (GMT+12)

Британская компания Trans-Siberian Gold plc (TSG), разрабатывающая Асачинское месторождение в Камчатском крае, в I квартале 2017 года снизила производство аффинированного золота на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,644 тыс. унций.



Как говорится в сообщении компании, план производства на весь 2017 год - 32-36 тыс. унций. Для сравнения, по итогам 2016 года Trans-Siberian произвела 35,55 тыс. унций.



Trans-Siberian поясняет, что в I квартале добыча новой руды с высокими содержаниями была затруднена в связи с недостатком подземного оборудования, затоплением на глубоких горизонтах и проблемами с насосным оборудованием. Поэтому всего 40,8% руды, поставляемой на фабрику, было с высокими содержаниями (7,9 г/т). Чтобы поддерживать производительность фабрики на уровне хотя бы 12,5 тыс. тонн руды в месяц, компания дозагружала ее старой бедной рудой.



Как сообщает Trans-Siberian в своем сообщении, в марте она также защитила в ГКЗ новую оценку запасов Асачинского месторождения по российской классификации. Запасы золота по категориям C1+C2 составили 623,943 тыс. унций при содержаниях 19,8 г/т, серебра - почти 1,477 млн унций при содержаниях 46,8 г/т. Бортовое содержание 2 г/т. Ресурсов по категориям P1+P2 не осталось.



Производственные показатели Trans-Siberian Gold:



Показатель I квартал 2017 г. I квартал 2016 г. Динамика

Добыча руды, тыс. тонн 46,155 44,067 5%

Переработка руды, тыс. тонн 44,320 40,300 10%

Среднее содержание золота, г/т 5,35 7,38 -28%

Среднее содержание серебра, г/т 8,99 10,75 -16%

Извлечение золота 94,24% 94,95% -0,71 п.п.

Извлечение серебра 76,69% 77,36% -0,67 п.п.

Золото в Доре, тыс. унций 7,246 9,202 -21%

Серебро в Доре, тыс. унций 10,148 10,818 -6%

Аффинированное золото, тыс. унций 7,644 9,343 -18%

Аффинированное серебро, тыс. унций 12,356 11,542 7%



Основным акционером TSG является инвесткомпания UFG Asset Management, владеющая 79,62%, еще 2,52% принадлежит Firebird Funds, 6,38% - директорам компании. Акции компании торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи.



(Служба финансово-экономической информации Интерфакса).



