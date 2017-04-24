Trans-Siberian Gold в I квартале снизила выпуск золота на 18%, годовой прогноз - 32-36 тыс. унций

24.04.2017 12:09:16 (GMT+12)

Британская компания Trans-Siberian Gold plc (TSG), разрабатывающая Асачинское месторождение в Камчатском крае, в I квартале 2017 года снизила производство аффинированного золота на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,644 тыс. унций.

Как говорится в сообщении компании, план производства на весь 2017 год - 32-36 тыс. унций. Для сравнения, по итогам 2016 года Trans-Siberian произвела 35,55 тыс. унций.

Trans-Siberian поясняет, что в I квартале добыча новой руды с высокими содержаниями была затруднена в связи с недостатком подземного оборудования, затоплением на глубоких горизонтах и проблемами с насосным оборудованием. Поэтому всего 40,8% руды, поставляемой на фабрику, было с высокими содержаниями (7,9 г/т). Чтобы поддерживать производительность фабрики на уровне хотя бы 12,5 тыс. тонн руды в месяц, компания дозагружала ее старой бедной рудой.

Как сообщает Trans-Siberian в своем сообщении, в марте она также защитила в ГКЗ новую оценку запасов Асачинского месторождения по российской классификации. Запасы золота по категориям C1+C2 составили 623,943 тыс. унций при содержаниях 19,8 г/т, серебра - почти 1,477 млн унций при содержаниях 46,8 г/т. Бортовое содержание 2 г/т. Ресурсов по категориям P1+P2 не осталось.

Производственные показатели Trans-Siberian Gold:

Показатель                                             I квартал 2017 г.       I квартал 2016 г.            Динамика
Добыча руды, тыс. тонн                           46,155                    44,067                             5%
Переработка руды, тыс. тонн                  44,320                    40,300                              10%
Среднее содержание золота, г/т             5,35                         7,38                                  -28%
Среднее содержание серебра, г/т           8,99                         10,75                               -16%
Извлечение золота                                   94,24%                    94,95%                           -0,71 п.п.
Извлечение серебра                                76,69%                     77,36%                           -0,67 п.п.
Золото в Доре, тыс. унций                     7,246                         9,202                              -21%
Серебро в Доре, тыс. унций                  10,148                       10,818                             -6%
Аффинированное золото, тыс. унций   7,644                        9,343                                -18%
Аффинированное серебро, тыс. унций 12,356                     11,542                               7%

Основным акционером TSG является инвесткомпания UFG Asset Management, владеющая 79,62%, еще 2,52% принадлежит Firebird Funds, 6,38% - директорам компании. Акции компании торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи.

(Служба финансово-экономической информации Интерфакса).

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