Срочно в номер: землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки

24.04.2017 12:06:46 (GMT+12)

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Эпицентр располагался неподалеку от Усть-Камчатского района, сообщили сегодня ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.



"Землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки в акватории Тихого океана. Магнитуда составила в эпицентре 4,5. Глубина залегания очага составила 19,5 км под морским дном. Расстояние до ближайшего населенного пункта - села Крутоберегово Усть-Камчатского района - 86 км", - сообщил собеседник.



Петропавловск-Камчатский располагается от эпицентра в 529 км.



По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, населением землетрясение не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась.



(ТАСС).