Индийская Tata изучает возможность строительства угольного терминала на Камчатке

24.04.2017 10:57:50 (GMT+12)
Проект индийской компании Tata по строительству терминала по перевалке угля на Камчатке находится в стадии принятия инвестиционного решения, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе совещания о крупных проектах развития транспортной инфраструктуры севера России, которое провел премьер Дмитрий Медведев.
"Инвестировать в развитие портовой инфраструктуры севера заинтересованы и иностранные партнеры: это и индийская компания Tata, которая прорабатывает возможность строительства терминала по перевалке угля в Камчатском крае мощностью 10 млн тонн - проект находится уже в стадии принятия инвестиционного решения и может в принципе стать визитной карточкой нашего международного сотрудничества", - сказал он.
"И здесь, в Мурманской области, иностранные инвесторы тоже - в том числе и наши китайские партнёры - активно интересуются проектами, где могли бы поучаствовать", - добавил глава транспортного ведомства.
(Интерфакс- Дальний Восток).
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