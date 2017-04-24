Facebook: Павел Мясников

24.04.2017 10:56:34 (GMT+12)

Воскресенье с пользой для города.

Молодежный Парламент ПКГО и Молодежное Правительство Качатского края запустили проект "Чистый город".

Пляж в Сероглазке был освобожден от мусора. Как сказал мой коллега и товарищ @alex_pk13 "прокачались лучше чем в качалке" и я с ним согласен, 3 шины от урала заставили нас попотеть.

Дорогой житель нашего прекрасного Города воинской славы Петропавловка-Камчатского "хочешь ЧИСТЫЙ город, начни с себя".

Спасибо моим коллегам: @starchenko.dmitrii , @kseniastarikova22 , @alex_pk13 , @zhiga.valeriya , @elenachevyaga , @sch_denis и ещё одному мимо проходившему человеку, который не остался в стороне. Мы команда!!!

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