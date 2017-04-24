В Милькове сегодня

24.04.2017 10:54:49 (GMT+12)

Сегодня в Милькове погода неустойчивая и переменчивая - то солнышко светит, то небо хмурится. Но снег практически растаял, дороги просохли, сквозь старую. траву пробивается молодая зелень. Всем успешной рабочей недели!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.

