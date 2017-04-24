Старые газеты о главном, 24 апреля

24.04.2017 10:01:58 (GMT+12)

НА ФРОНТАХ ИСПАНИИ



ПЕРЕБЕЖЧИКИ

ИЗ ЯПОНО-МАНЧЖУРСКОЙ АРМИИ



НА ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ

РАЙОННОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ



ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ

ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ



САБОТАЖНИК У РУКОВОДСТВА

АВАЧИНСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА



и др. материалы

читал Игорь Сафончик







http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5673



